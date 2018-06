Contudo, a venda de Rui Patrício aos i ngleses do Wolverhampton por 18 milhões de euros acabou frustrada, com Bruno de Carvalho a responsabilizar Jorge Mendes por pretender ficar com 7 dos 18 milhões que a equipa inglesa orientada por Nuno Espírito Santo aceitava pagar pelo internacional português. Foi noticiado que o acordo chegou a estar fechado, contudo Bruno de Carvalho terá exigido à 25.ª hora 20 milhões para concretizar o negócio.



Guilherme Pinheiro era um dos quatro vogais do conselho de administração da SAD do Sporting, uma vez que o administrador Vítor Ferreira se demitiu em 2015 e não foi substituído.



Depois da debandada registada na direcção e outros órgãos sociais do clube, esta quarta-feira o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, perdeu mais um elemento da sua equipa, no caso o administrador da SAD leonia, Guilherme Pinheiro.Em comunicado enviado esta manhã à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting informa acerca da "renúncia apresentada" por Guilherme Pinheiro.Este administrador esteve envolvido na negociação da venda do passe do guarda-redes Rui Patrício, tendo pedido ajuda à Gestifute do empresário Jorge Mendes para a concretização do negócio.