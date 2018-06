Bruno de Carvalho desafia opositores a recolher assinaturas para o destituir

Somos os únicos que estamos em funções e legitimados", disse, assegurando que não haverá assembleia no dia 23 de Junho.



O presidente do Sporting disse esta quarta-feira que, se quiserem, os opositores podem entregar assinaturas e, caso sejam validadas, fica marcada uma assembleia-geral destituinte. "Em conferência de imprensa, Bruno de Carvalho atacou a falta de legitimidade da assembleia geral liderada por Jaime Marta Soares, que se tinha demitido. Esta terça-feira, o ex-presidente da mesa da assembleia geral confirmou que está marcada para o dia 23 de Junho uma nova reunião para destituir a liderança do clube, algo que o presidente do clube não reconhece."Não vão utilizar mais o logo do Sporting em pseudo convocatórias em jornais", disse Bruno de Carvalho, questionando "quem é que autorizou essas pessoas a usurpar direitos do clube?". Para o líder do clube quem o quiser destituir tem de entregar assinaturas e cumprir "os preceitos legais". O processo pode ser acompanhado pelo primeiro proponente e, se for validado, segue-se a marcação da AG destituinte.Bruno de Carvalho acusou Marta Soares de utilizar uma "alínea ilegal" e até de "trair os sócios", ao alegadamente ter guardado as assinaturas dos sócios e ter utilizado outro "estratagema" para marcar uma AG. Para o presidente os problema do Sporting são da "responsabilidade é de Jaime Marta Soares". "Estamos com um problema. Há culpados desse problema. Cá estaremos para resolver os problemas que outros criam", diz o líder do clube. Questionado sobre a saída de Guilherme Pinheiro , administrador da SAD, Bruno de Carvalho assegurou que "não põe em causa absolutamente nada". Contudo, o Negócios noticiou esta quarta-feira foi congelada a emissão obrigacionista do clube. A CMVM diz que está a analisar o processo. A substituição, segundo o presidente, será feita através de sugestões de nomes pelos bancos credores até o conselho diretivo aprovar um desses nomes. Sobre a saída de Jorge Jesus para um clube da Arábia Saudita, Bruno de Carvalho disse apenas que não houve direito a "nenhuma indemnização" e que "cada um seguiu o seu rumo".O líder dos leoninos voltou a atacar fortemente os seus opositores públicos, argumentando que "as pessoas não têm a noção do que é uma democracia". Bruno de Carvalho assegurou que não se irá demitir nem tem de o fazer. "Quem se quis ir embora foi a mesa da assembleia geral e o conselho fiscal", disse, referindo que, por isso, teve de tomar "actos de gestão".(Notícia actualizada às 14h12)