Macron vem a Lisboa assistir à final da "Champions"

O presidente francês confirmou a sua deslocação a Portugal logo após o apuramento do Paris Saint Germain para final, conseguido na terça-feira após a vitória de 3-0 sobre os alemães do Leipzig.

A decisão de Macron obriga também a mudanças nas agendas dos políticos portugueses, sendo certo que o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa irá estar a seu lado na final de domingo.

O adversário do PSG será conhecido esta quarta-feira. Os também franceses do Lyon e os alemães do Bayern de Munique são as equipas que irão disputar o lugar em aberto na final de Lisboa.



Os jogos da final 8 da principal competição decorrem em Lisboa, sem público nos estádios.