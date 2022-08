Multimilionário Jim Ratcliffe quer comprar o Manchester United

O homem mais rico do Reino Unido, o multimilionário Jim Ratcliffe, revelou quarta-feira que tem intenção de avançar com uma proposta formal para a aquisição do Manchester United aos atuais proprietários do clube, a família Glazer.Um porta-voz do proprietário do grupo Ineos, que chegou a planear a instalação de uma fábrica de automóveis em Estarreja, afirmou na última que Ratcliffe "é certamente um comprador em potencial", caso o clube inglês seja colocado à venda.Esta tomada de posição surge na sequência das informações avançadas pel Bloomberg que davam conta de que os Glazer estavam dispostos a vender uma parte minoritária do capital do Manchester United.A família norte-americana assumiu o controlo do clube inglês em 2005 e tem sido alvo da contestação dos adeptos da equipa que acusam os donos de se servirem do clube em vez de investirem na melhoria das condições do clube.Recorde-se que os "Red Devils" não conquistam a Premier League desde 2013, sob a orientação do lendário treinador, Sir Alex Ferguson.