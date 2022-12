Oferta saudita por Ronaldo pode prejudicar ligas europeias, diz DBRS

A DBRS afirma que a proposta milionária do clube saudita Al Nassr por Cristiano Ronaldo insere-se numa tendência que, no médio prazo, pode ter impacto na capacidade financeira e desportiva dos clubes europeus.A oferta que os sauditas fazem por CR7 não foi confirmada nem desmentida, mas os diferentes números que têm sido noticiados pela imprensa desportiva apontam sempre para a casa das quatro a cinco centenas de milhões de euros. A ESPN, citada pela DBRS, fala num contrato de 3,5 anos, com um vencimento de 113 milhões de euros por ano, aos quais acresce uma compensação de 18 milhões de euros de salários que o futebolista deixou de receber no Manchester United. Os números colocam Ronaldo no topo da lista da Forbes dos desportistas mais bem pagos do planeta, muito à frente de Messi (que no Paris-Saint German recebe 75 milhões de euros por ano).Numa nota publicada nesta segunda-feira, a agência de notação financeira recorda que as regras de Fair Play financeiro da UEFA determinam que a partir de 2023 os clubes europeus não podem gastar mais de 90% das suas receitas anuais em salários, transferências e honorários de agentes, limite que em 2025 baixa para 70%. A DBRS sublinha que se as receitas dos clubes não aumentarem, os salários serão mais limitados.Além disso, o aumento dos salários individuais dos jogadores pode levar à redução da qualidade dos plantéis ao longo do tempo e a uma desvantagem competitiva em relação às equipas de fora da Europa.Os especialistas acrescentam que "qualquer impacto negativo nos resultados desportivos, valor da marca e audiência também afetaria os perfis de crédito dos clubes de futebol europeus, e aqueles que não aumentem a receita e reinvistam nos plantéis estariam mais expostos".A DBRS lembra que nos últimos anos os clubes de futebol na Europa aumentaram constantemente os gastos com transferências e salários dos jogadores. Investimentos como o da proposta saudita por Ronaldo "acrescentariam a esta competição", realçam.O oferta árabe coloca mais pressão imediata no futebol norte-americano. A Major League Soccer (MLS) pode ver ameaçada a sua aposta na estratégia de fomentar a popularidade do desporto, contratando estrelas na fase descendente da carreira (incluindo Wayne Rooney, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic e David Beckham).A DBRS considera que os investimentos da Arábia Saudita ou outros países em atletas "representará um risco maior no curto prazo para desportos individuais como golfe, ténis, artes marciais mistas (MMA) e corrida.A agência ressalva no entanto que "não acreditamos que atrair algumas estrelas para um desporto coletivo seja suficiente para gerar um interesse significativo dos adeptos, já que a qualidade geral de jogo ainda seria insuficiente para competir com a Premier League, La Liga, Serie A, ou a Bundesliga". A liga árabe "precisaria investir em dezenas de jogadores para melhorar a qualidade geral do jogo, e embora os jogadores individuais possam ir para lá para aumentar os salários, atrair o interesse dos adeptos exigiria massa crítica.