Presidente da Valouro compra posição da Olivedesportos e já tem mais de 15% do Benfica

O presidente do Grupo Valouro, José António dos Santos (na foto), reforçou esta sexta-feira a sua participação na SAD do Benfica, ao comprar os 2,7% que estavam nas mãos da Olivedesportos, a empresa de Joaquim Oliveira, avançou o Expresso.

Segundo o semanário, a aquisição foi feita pelo preço de cinco euros por ação (preço oferecido pelo clube na Oferta Pública de Aquisição) e custou cerca de três milhões de euros ao empresário, que já era o maior acionista individual da SAD.

"Com esta transação, José António dos Santos ficará com, pelo menos, 15,4% da SAD, visto que, de acordo com a última informação oficial, detinha 12,7% do capital".

Recorde-se que a SAD encarnada fez o anúncio da OPA parcial a 18 de novembro do ano passado, com uma contrapartida de 5 euros por ação, e até agora não teve luz verde da CMVM. Em causa estão dúvidas relacionadas com o preço e possíveis conflitos de interesses.





O regulador do mercado de capitais está há três meses a enviar perguntas ao Benfica SGPS que envolvem o presidente Luís Filipe Vieira e os acionistas visados pela OPA, noticiaram o Correio da Manhã e o Jornal de Notícias a 20 de fevereiro.