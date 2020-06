José António dos Santos e acionistas da Valouro controlam 16,35% da Benfica SAD

José António dos Santos esclareceu que as ações da Benfica SAD compradas em março devem ser imputadas aos acionistas da Valouro.

José António dos Santos, presidente da Valouro, revelou esta sexta-feira a identidade dos acionistas da companhia que em março comprou ações da SAD do Benfica - permitindo ao empresário, em conjunto com a sua família, passar a controlar 16,35% do capital da cotada.