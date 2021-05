Real Madrid, Barcelona e Juventus alvo de processos disciplinares pela Superliga

Leia Também UEFA comunica sanções a nove dos 12 fundadores da Superliga Europeia

A UEFA avançou com um processo disciplinar contra o Real Madrid, Barcelona e Juventus, na sequência de uma investigação ao projeto da Superliga. A decisão foi anunciada na noite desta terça-feira, 25 de maio, em comunicado emitido pela UEFA "Na sequência de uma investigação conduzida pelos inspetores de Ética e Disciplina da UEFA, relativamente com o projeto Superliga, foram abertos processos disciplinares ao Real Madrid, Barcelona e Juventos, por potencial violação do quadro jurídico da UEFA", pode ler-se no comunicado. "Informação adicional será disponibilizada oportunamente", acrescenta a UEFA.Em causa está o anúncio feito no passado dia 18 de abril, por 12 clubes, sobre criação de uma competição anual com 20 equipas, reservada à "elite" do futebol europeu. Para além do Real Madrid, Barcelona e Juventus, já faziam parte deste grupo o Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Arsenal, AC Milan, Inter de Milão e Atlético de Madrid.Contudo, perante as manifestações de repúdio por parte de adeptos, futebolistas, treinadores, dirigentes e mesmo responsáveis políticos, quase todos os clubes acabaram por desistir do projeto. Só o Real Madrid, que preside à Superliga, Barcelona e Juventus se mantiveram no projeto.Apesar das desistências, os clubes foram repreendidos pela UEFA e aceitaram uma série de "medidas de reintegração", incluindo renunciar a 5% do rendimento proveniente de uma época nas competições europeias. Ao mesmo, os clubes desistentes vão doar, em conjunto, 15 milhões de euros a comunidades locais do futebol europeu.A UEFA decidiu, assim, "deixar este capítulo para trás" em relação aos clubes desistentes. Já em relação aos três que se mantêm associados ao projeto da Superliga, a UEFA garantiu, logo na altura, que agiria "em conformidade".