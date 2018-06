Miguel Barreira/Cofina

Rúben Ribeiro é o sétimo jogador do Sporting a apresentar o pedido de rescisão com o clube, apresentando justa causa, revela o Record O jornal adianta que hoje termina o prazo para que os jogadores possam apresentar a rescisão com justa causa, após a invasão à Academia de Alcochete.Já na segunda-feira, 11 de Junho, quatro jogadores apresentaram a rescisão, juntando-se a Rui Patrício e Daniel Podence, que já o tinham feito uma semana antes. De acordo com o Record , ao todo, os jogadores que rescindiram - Rui Patrício, Daniel Podence, William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes e Bas Dost - representavam um valor de mercado de 186 milhões de euros. A cláusula de rescisão dos seis jogadores ascendia aos 370 milhões de euros.