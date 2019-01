Rui Vitória já rescindiu com o Benfica

O Benfica anunciou ter chegado a acordo com Rui Vitória para a rescisão do contrato que ligava as duas partes. Ontem tinha sido alcançado um princípio de acordo."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que formalizou hoje a rescisão do contrato de trabalho desportivo com o treinador Rui Carlos Pinho da Vitória", refere o comunicado enviado pela SAD encarnada à CMVM.

Bruno Lage, atual treinador dos Sub 23, vai orientar a equipa da Luz frente ao Rio Ave no próximo domingo, na condição de treinador interino.





A saída de Rui Vitória do Benfica acontece cerca de um mês depois de Luís Filipe Vieira ter segurado o treinador após a goleada sofrida na Alemanha contra o Bayern de Munique, em jogo da Liga dos Campeões.