SAD do Benfica perde 31,7 milhões no primeiro semestre

A SAD do Benfica fechou o primeiro semestre do exercício 2021/22 com um prejuízo de 31,7 milhões de euros, valor que compara com lucros de 8,2 milhões um ano antes, informou esta terça-feira a sociedade anónima desportiva do clube da Luz.A SAD justifica os prejuízos, os primeiros desde 2014/15, com a quebra de 69,4 milhões de euros nos resultados com a transferência de jogadores.Os rendimentos operacionais sem transações de direitos de atletas ascenderam a 95,9 milhões de euros, uma subida de 79,1% em termos homólogos, influenciada pela participação na fase de grupos da "Champions" e pelo regresso do público aos jogos.Os rendimentos totais no semestre atingiram os 102,6 milhões de euros, uma quebra de 24% face ao período homólogo, "o qual tinha sido positivamente influenciado pela alienação dos direitos do jogador Rúben Dias ao Manchester City", assinala a SAD.O ativo caiu 7,9% face a 30 de junho de 2021, para 481,76 milhões de euros, enquanto o passivo diminuiu 2,6%, para os 369,81 milhões de euros.Assim, os capitais próprios baixaram 22,1%, para 112 milhões de euros.