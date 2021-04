SAD do Porto titulariza mais 35 milhões de direitos televisivos para reembolsar obrigações

Leia Também SAD do Porto antecipa reembolso de obrigações que tinham sido prorrogadas

A SAD do FC Porto recorreu a um "financiamento intercalar" através de titularização de créditos dos direitos de transmissão televisiva por forma a reembolsar o empréstimo obrigacionista de 35 milhões de euros cujo reembolso havia sido adiado de junho do ano passado para junho deste ano.Em comunicado enviado à CMVM, a SAD "azul e branca" indica que procedeu à "alteração aos termos e condições da operação de titularização de créditos denominada "Dragon Finance no. 1" que tem a Sagasta Finance – STC, S.A. ("Sagasta") como emitente, realizada em 24 de Maio de 2018, e que teve como objeto a titularização dos créditos decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva dos jogos".Em causa, refere, está "a emissão na presente data de obrigações de titularização adicionais pela Sagasta, no montante de 35 milhões de euros adicionais, a título de acréscimo do preço de compra e venda dos créditos, constituindo um financiamento intercalar que permitirá o reembolso do Empréstimo Obrigacionista FCP SAD 2017-2021, realizado em junho de 2017".Também esta segunda-feira, a SAD portista tinha anunciado que iria proceder ao reembolso antecipado da emissão, previsto para 9 de junho, para 10 de maio próximo.Em comunicado enviado esta segunda-feira à CMVM, a SAD dos "dragões" indica que o reembolso na íntegra da emissão contempla o pagamento dos cinco euros de amortização por cada título e um juro ilíquido de 8,91 cêntimos.A emissão em causa permitiu um encaixe de 35 milhões de euros à SAD "azul e branca" que oferecia uma taxa de juro de 4,25%.