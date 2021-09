Banco CTT vende 250 milhões em títulos de crédito automóvel

Leia Também Banco CTT reforça capital em 10 milhões de euros

O Banco CTT, através da sua subsidiária 321 Crédito, emitiu esta sexta-feira, junto de investidores institucionais, títulos de créditos, no montante global de 250 milhões de euros, para financiar empréstimos para a compra de automóveis usados.A operação de titularização, denominada Ulisses Finance nº2, deverá terminar a 23 de setembro e servirá para financiar o crescimento da atividade do Banco CTT, "otimizando o seu capital e diversificando as fontes de liquidez", lê-se no comunicado enviado esta tarde à CMVM.No documento, os CTT indicam também que "na operação são oferecidas a investidores todas as classes das obrigações garantidas pelos créditos originados pela 321C ao abrigo dos contratos de crédito automóvel concedidos para o objetivo de aquisição de veículos usados".Com esta emissão de títulos, a empresa pretende ainda demonstrar "a capacidade dos CTT e do Banco CTT para explorar oportunidades de otimizar o seu balanço com vista a prosseguir o seu crescimento rentável".