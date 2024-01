Sporting prepara-se para fechar capítulo das VMOC e convoca AG para 6 de fevereiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC), de forma a conferir ao conselho de administração da SAD o poder de conversão dos referidos títulos em ações.



A informação consta do documento com a ordem de trabalhos para este encontro,



, de forma a conferir ao conselho de administração da SAD o poder de conversão dos referidos títulos em ações.A informação consta do documento com a ordem de trabalhos para este encontro, enviado esta segunda-feira à CMVM. Com esta conversão, o Sporting Clube de Portugal aumentará a sua participação no capital social da Sporting SAD para 87,994%.



A sociedade anónima desportiva (SAD)

Assim, a SAD leonina propõe a estes titulares que aceitem e aprovem "a modificação dos termos e condições de vencimento antecipado dos Valores Sporting 2014, com a respetiva conversão dos mesmos em ações da Sporting SAD, pela previsão de uma data alternativa de vencimento antecipado", pode ler-se no comunicado.

Uma vez aprovado por esta AG, cabe depois ao plenário dos acionistas da SAD dos leões dar luz verde à operação, sendo que esta condição está também dependente da aprovação dos titulares das obrigações convertíveis.

O processo de conversão em si deverá decorrer "entre os dias 8 e 15 de fevereiro, por opção do titular, quanto a todos ou uma parte dos Valores Sporting 2014", mediante o pedido junto do intermediário financeiro para tal, "mantendo-se, em qualquer caso, o direito de os titulares de Valores Sporting 2014 exercerem a sua opção de conversão antecipada em qualquer data de pagamento de juros, bem como nas demais datas de vencimento antecipado (total ou parcial)", garante a SAD liderada por Frederico Varandas.





Na reta final de dezembro, a SAD leonina informou o mercado de que tinha concluído as negociações com o Novo Banco tendo em vista a compra dos 51,41 milhões de VMOC que ainda eram detidos pela instituição financeira - e que poderiam ser convertidos em ações até 2026.

A compra dos VMOC foi concretizada através de uma nova antecipação de receitas do contrato televisivo com a Nos, via Sagasta (outra entidade financeira).





Este acordo levou também a um ajustamento - previsto no contrato - do valor pago pelo Sporting na aquisição de VMOC ao BCP em março do ano passado, que passou assim de 16,8 cêntimos por VMOC para 27,9 cêntimos.





Em dezembro, a SAD abriu ainda a porta "à entrada de uma parceria estratégica minoritária no capital na SAD".



O exercício do direito de opção de vencimento antecipado dos VMOC pelo clube fundador da sociedade faz com que estes sejam convertidos em ações de categoria A.





(Notícia atualizada às 18:24)