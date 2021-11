Sporting com lucros de 18,7 milhões de euros no arranque da época

Leia Também Ano covid sorri ao Porto, mas o Benfica lucrou mais vezes

Nos primeiros três meses da época de 2021/22, o Sporting Clube de Portugal registou um resultado líquido de 18,7 milhões de euors, indica o clube em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. No documento publicado esta tarde, o clube indica que o valor contrasta com o prejuízo de 4,2 milhões de euros no mesmo período do ano passado.Apesar dos resultados positivos, o Sporting salienta "o impacto incontornável das consequências causadas pela pandemia covid-19, cujo efeito tem sido global". Esse impacto foi sentido tanto ao nível de bilheteira, com os estádios a serem subutilizados e a venda das Gamebox adiada, como ao nível do mercado de verão de transferência de jogadores, que registou uma queda de 2.317 milhões de euros (menos 40%).Na demonstração dos resultados operacionais, o clube apresenta um valor de 23,5 milhões de euros, sem transação de jogadores, e de 22,8 milhões, incluindo as transações.Por outro lado, explica pagou "prémios aos jogadores no valor de 4,5 milhões de euros, por mérito de participação na UEFA Champions League." teve também um aumento do custo das mercadorias vendidas, "consequência do crescimento das vendas de merchandising". No total, os gastos e perdas operacionais sem transações com jogadores tiveram um acréscimo de 21% (4,7 milhões de euros).Em relação a volume de negócios, o Sporting fechou o primeiro trimestre do ano fiscal de 2021/2022 registando 55,6 milhões de euros, o que representa um aumento de mais de 96% face ao período homólogo."Este aumento é explicado, na sua maioria, pelos rendimentos decorrentes da participação na UEFA Champions League, competição europeia em curso e na qual a Sporting SAD ainda está presente, e pelo pequeno incremento da receita corrente, ainda que de forma restritiva, consequência da realização dos jogos da UEFA Champions League e da Liga Portugal Bwin, com 33% de lotação entre julho e agosto e 50% da lotação a partir do início de setembro", pode ler-se no comunicado.O Sporting reforça que os resultados teriam sido ainda melhores se o clube já não sofresse restrições decorrentes da atual crise pandémica.