Sporting avança com novas obrigações ao retalho. Dá juro de 5,25% por 30 milhões de euros

O Sporting vai tentar novamente financiar-se no mercado. O clube pretende realizar uma nova emissão de obrigações junto do retalho, com as quais quer encaixar 30 milhões de euros. Em contrapartida, oferece um juro de 5,25% até aos títulos atingirem a maturidade, em 2024."O Prospeto diz respeito à oferta pública de subscrição e à respetiva admissão à negociação no Euronext Lisbon, de até 6.000.000 (seis milhões) de Obrigações Sporting SAD 2021-2024 com um valor nominal unitário de €5 (cinco euros) no montante global inicial de até €30.000.000 (trinta milhões de euros)", refere o documento já aprovado e divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) O valor poderá ser aumentado, por opção do Sporting, através de adenda ao prospeto até 30 de novembro de 2021. A oferta arranca na próxima segunda-feira, dia 22 de novembro e termina a 6 de dezembro."As Obrigações Sporting SAD 2021-2024 são remuneradas à taxa fixa e igual a 5,25% ao ano (taxa anual nominal bruta, sujeita ao regime fiscal em vigor, devendo ser solicitado ao intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos)", explica. Em termos líquidos de impostos, trata-se de 3,812%.Os juros são calculados tendo por base meses de 30 dias cada, num ano de 360 dias e vencer-se-ão semestral e postecipadamente, até ao reembolso das Obrigações Sporting SAD 2021-2024, em cada data de pagamento de juros. A primeira data é 10 de junho de 2022 e a última é a data do reembolso, ou seja, 25 de novembro de 2024.(Notícia em atualização)