O Sporting diz confiar na "Justiça e no Estado de Direito" e diz estar "disponível para colaborar em todas as diligências que se entendam necessárias".

"Comunicado"



Em face das notícias vindas hoje a público através do Correio da Manhã, entende o Sporting Clube de Portugal afirmar o seguinte:



1 – Estamos perante o primeiro capítulo de uma campanha, mais uma, que visa exclusivamente denegrir a imagem da instituição Sporting CP, a qual se estenderá, já o sabemos, a todas as modalidades do Clube;



2 – Repudiamos de forma veemente estas notícias, o modo como são construídas e a intenção que lhes está associada. De igual modo, não nos revemos em qualquer práctica que desvirtue a verdade desportiva ou que sejam ética, moral e socialmente censuráveis;



3 – Não deixa de ser espantosa a quantidade de agentes e empresários, que não conhecemos, que se atrevem a falar em público sobre o Sporting CP. Em relação a esses tomaremos as medidas que em cada caso se imponham para que sejam responsabilizados nas instâncias competentes;



4 – Porque não estamos em crise, não vamos, em momento algum, constituir qualquer "gabinete de crise", apesar de haver uma intenção clara de nos confundirem com vouchers, emails e toupeiras;



5 – O Sporting CP é um alvo a abater porque é o único clube que, genuinamente, continua a lutar e a querer transparência e verdade desportiva em Portugal;



6 – O Sporting CP confia na Justiça e no Estado de Direito e deseja que a alegada investigação anunciada pelo Ministério Público seja célere e que vá até às últimas consequências no apuramento da verdade;



7 – O Sporting CP está obviamente disponível para colaborar em todas as diligências que se entendam necessárias

O Sporting reagiu em comunicado às suspeitas de corrupção no andebol, denunciadas esta terça-feira pelo 'Correio da Manhã'.



