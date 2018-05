PJ faz buscas na SAD do Sporting

A operação policial acontece depois da investigação do Correio da Manhã sobre a compra de árbitros no andebol.

A SAD do Sporting está a ser alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária esta quarta-feira, avança o Correio da Manhã. Segundo a mesma publicação, deverá haver detenções ainda durante o decorrer do dia.





Trata-se de uma operação policial que está a ser executada no âmbito da investigação à corrupção desportiva no Sporting, depois da investigação do Correio da Manhã sobre a compra de árbitros no andebol.





Também na residência do delator Paulo Silva estão a decorrer buscas.