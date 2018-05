Pedro Ferreira/Record

Nem quarta nem quinta-feira. O Sporting só regressa aos treinos sexta-feira, noticia o Record O último jogo da época é, nesta altura, uma das grandes incógnitas do momento. Apesar do sucedido e de ter sido um dos agredidos, instantes após o ataque dos hooligans Jorge Jesus já pensava em como recuperar os jogadores para o Jamor. A verdade, porém, é que terça-feira não houve sequer treino e a equipa leonina só regressará sexta-feira.Durante a tarde de terça-feira, cerca de meia centena de adeptos radicais, de cara tapada invadiram a Academia de Alcochete e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic e outros membros da equipa técnica.O Governo repudiou os incidentes na Academia do Sporting, em Alcochete, que considerou atos de vandalismo e criminosos.