UEFA tira final da Liga dos Campeões à Rússia devido à invasão da Ucrânia

A UEFA já tomou uma decisão sobre a final da Liga dos Campeões. Devido à Rússia ter avançado com uma invasão para solo ucraniano, iniciando um conflito armado na Europa, o país vai perder a a final da Liga dos Campeões. O evento estava marcado para acontecer em maio, em São Petersburgo.



A Associated Press já havia avançado esta troca de localização na final da competição desportiva.

Agora, perante a "grave escalada de uma situação de segurança na Europa", será Paris a receber a final da competição desportiva, mais concretamente o Stade de France, em Saint-Denis.

O evento decorrerá no mesmo dia, a 28 de maio, às 20 horas (hora de Portugal continental).

"A UEFA quer agradecer ao presidente de França, Emmanuel Macron, pelo apoio pessoal e compromisso para ter a competição mais prestigiada do mundo do futebol em França, numa altura de uma crise sem paralelo", indica o comunicado da UEFA.

De acordo com o comunicado da UEFA, também foi decidido que "os clubes de futebol e as seleções nacionais da Rússia e da Ucrânia que competem em competições da UEFA deverão jogar os seus jogos em casa em recintos neutros até aviso em contrário".