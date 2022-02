Portugal dá vistos imediatos a ucranianos. Prio exclui empresas russas dos seus fornecedores

16h32

Ouro recua com recuperação das bolsas

O preço do ouro segue em queda, tal como o dos retantes metais preciosos, à medida que as principais praças mundiais vivem hoje um dia de recuperação após as quedas da véspera devido à invasão da Ucrânia.



Dados económicos positivos nos EUA e notícias de que Putin está disposto a negociar com o governo ucraniano acalmaram, para já, os investidores e impulsionaram as bolsas.



Apesar de ontem o ouro ter tocado máximos de mais de 17 meses, "o metal perdeu ímpeto ainda abaixo dos dois mil dólares, em parte porque os investidores receiam que a Rússia tenha de vender parte das suas reservas para suportar o rublo", indica Ole Hansen, estratega-chefe de commodities do Saxo Bank, citado pela Bloomberg.



"A crise russo-ucraniana vai continuar a suportar a perspetiva de preços dos metais preciosos mais elevados", considera ainda o analista.



"Tendo em conta a queda das taxas de juro reais nos EUA e o aumento da volatilidade nos mercados, o valor que prevemos para o ouro aumentou em quase 150 dólares, para perto de 1.850 dólares por onça", refere por seu lado o UBS, numa análise a que o Negócios teve acesso.

Assim, Giovanni Staunovo, analista de matérias-primas do banco suíço, as projeções para o preço do ouro em 2022 foram revistas em alta, estando agora apontadas nos 1.850 dólares no final de junho (contra 1.750 dólares previstos anteriormente), 1.800 dólares no final de setembro (contra 1.700 dólares) e 1.700 dólares no fim do ano (contra 1.650 dólares antecipados no último relatório).

O preço do ouro recua 0,92%, para 1.886,41 dólares por onça. Ontem, o metal amarelo tocou os 1.974,34 dólares, máximo desde setembro de 2020.