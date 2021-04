Um quinto dos portugueses coloca Portugal nas meias-finais do Europeu

uma sondagem realizada pela Intercampus para o Negócios e CM/CMTV, que perguntou a 609 pessoas, distribuídas por todo o território nacional, até onde seria Portugal capaz de chegar no euro 2020 (que devido à pandemia foi adiado para 2021). Cerca de 20%, a maior fatia, acredita que o final mais provável é entre o terceiro e quarto lugar. A segunda hipótese mais assumida pelos inquiridos é que Portugal se fique pelos quartos de final, com 17% das respostas. Mas, logo a seguir, está a repetição do que aconteceu na última edição do torneio, com 13% dos inquiridos a antecipar uma vitória da seleção nacional na final e o bi-campeonato europeu - um feito apenas conseguido até agora pela equipa espanhola, que venceu as edições de 2008 e 2012.



Curiosamente, há mais portugueses a considerar uma vitória portuguesa no torneio do que uma derrota na partida derradeira, já que apenas 11,7% respondeu "final".



Os portugueses acreditam que Portugal é capaz de chegar às 'meias' do campeonato europeu de futebol, que é disputado este verão em estádios de vários países. Apenas 13% julgam que a seleção nacional seja capaz de repetir a proeza da última edição, mas estão otimistas para uma fase de grupos disputada frente à Alemanha, França e Hungria.A conclusão é deAlemanha, Hungria e França.Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos Portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas.População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental.A amostra é constituída por n=609 entrevistas.A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2016) da Direção Geral da Administração Interna (DGAI).A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pela CMTV. A INTERCAMPUS conta com uma equipa de profissionais experimentados que conhecem e respeitam as normas de qualidade da empresa. Estiveram envolvidos 23 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo.

Os trabalhos de campo decorreram de 7 a 13 de Abril de 2021.



Margem de Erro:

O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 4,0%.