Portugal derrete "chocolate" suíço e marca encontro com Marrocos nos "quartos" do Mundial

Com Cristiano Ronaldo no banco, Portugal goleou a Suíça para carimbar o passaporte para os quartos-de-final do Mundial do Qatar, onde irá medir forças com Marrocos, que afastou Espanha no desempate por grandes penalidades. Gonçalo Ramos foi a figura do jogo ao assinar um "hat-trick".



EPA Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 20:54







Fernando Santos torna-se, assim, o primeiro selecionador português a guiar a seleção nacional a uns quartos-de-final de um Mundial. Em 1966 e 2006, quando Portugal ficou entre as quatro melhores seleções, o comando técnico pertencia aos brasileiros Otto Glória e Luiz Felipe Scolari, respetivamente. Portugal marcou hoje encontro com Marrocos nos quartos-de-final do Mundial do Qatar. A equipa das "Quinas", sem Cristiano Ronaldo no onze titular, goleou a Suíça por 6-1.Gonçalo Ramos foi a figura do jogo ao assinar um "hat-trick", com golos aos 17, 51 e 67 minutos. Pepe marcou aos 33, Raphael Guerreiro aos 55 e Raphael Leão, que entrou aos 87, fez o 6-1 final já em período de compensações. O tento de honra helvético pertenceu a Akanji, aos 58 minutos.Cristiano Ronaldo entrou aos 74 minutos, rendendo Gonçalo Ramos.Fernando Santos torna-se, assim, o primeiro selecionador português a guiar a seleção nacional a uns quartos-de-final de um Mundial. Em 1966 e 2006, quando Portugal ficou entre as quatro melhores seleções, o comando técnico pertencia aos brasileiros Otto Glória e Luiz Felipe Scolari, respetivamente.

