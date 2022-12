Portugal perde e coloca Coreia do Sul nos oitavos do Mundial

Portugal perdeu esta sexta-feira por 2-1 com a Coreia do Sul na última jornada do Grupo H do Mundial do Qatar. Apesar do desaire, Portugal apurou-se na primeira posição do grupo para os oitavos-de-final.O triunfo da seleção asiática orientada por Paulo Bento custou a eliminação ao Uruguai, que venceu o Gana por 2-0.A equipa das "Quinas" inaugurou o marcado aos nove minutos, por Ricardo Horta, mas os sul-coreanos empataram aos 27 minutos e, aos 90+1, colocaram-se em vantagem.Portugal irá defrontar o segundo classificado do Grupo G, enquanto a Coreia do Sul jogará frente ao vencedor do mesmo grupo.