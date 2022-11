Portugal vence Uruguai e garante oitavos-de-final do Mundial

Portugal já garantiu a passagem aos oitavos-de-final do Mundial no Qatar. A equipa das "Quinas" derrotou esta segunda-feira o Uruguai por 2-0, com um "bis" de Bruno Fernandes e conta por triunfos os jogos disputados no Grupo H.Decorridas as duas primeiras jornadas, Portugal junta-se ao restrito lote que apenas inclui França e Brasil, de seleções com presença já assegurada na próxima fase.No outro encontro do grupo, o Gana derrotou a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, por 3-2.Assim, Portugal soma seis pontos, seguido do Gana, com três, enquanto Coreia do Sul e Uruguai apenas têm um ponto.