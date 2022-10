Musk anuncia criação de um "conselho de moderação de conteúdos" para Twitter

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O novo proprietário da rede social Twitter, Elon Musk, anunciou hoje a criação de um "conselho de moderação de conteúdos" que vai ficar incumbido de decidir o restauro de determinados perfis suspensos pela administração anterior daquela plataforma.

"O Twitter vai formar um conselho de moderação de conteúdos com pontos de vista muito diversos. Nenhuma decisão importante de conteúdo ou redefinição de contas será feita antes que este conselho se reúna", escreveu Musk naquela rede social.

O anúncio foi feito alguns momentos após vários órgãos de comunicação social dos Estados Unidos terem ecoado a notícia de que o rapper Kanye West - agora Ye - havia recuperado o acesso à sua conta.

O Twitter decidiu suspender o perfil do cantor no início de outubro após a reprodução de comentários antissemitas.

Os comentários de Ye levaram-lhe ao fim de contratos com várias marcas, incluindo a desportiva alemã Adidas.

Musk - diretor-executivo da Tesla e da SpaceX - concluiu a compra do Twitter por um valor de 44 mil milhões de dólares (valor semelhante em euros) e demitiu os principais gestores.

Desta forma, os acionistas da empresa vão receber 54,20 dólares (cerca de 54,4 euros) por cada ação e a rede social passará a ser propriedade do filantropo, que já anunciou planos para alterar as políticas de moderação de conteúdos do Twitter, apostando numa "maior liberdade de expressão".