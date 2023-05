5 temas quentes na audição de Frederico Pinheiro

Ameaças do ministro das Infraestruturas





Mas vai mais longe, garantindo que o ministro o ameaçou "fisicamente". João Galamba demitiu o seu adjunto por telefone e, segundo Frederico Pinheiro,



Ameaças do SIS e "tratamento injurioso"





e fui alvo de uma campanha montada pela máquina do Governo", afirmou aos deputados, assegurando que não vai permitir que destruam o seu bom nome.



Entende ainda que "não houve uma verdadeira preocupação com a segurança da informação classificada", assegurando que essa informação "não estava nem está em risco", na medida em que estava "armazenada em múltiplos suportes físicos e digitais".



A ativação de meios do Estado, como o SIS ou a PJ é, por isso, vista por Frederico Pinheiro como "



O roubo e as agressões no ministério





"Fui eu que chamei a polícia para sair do edifício em que me tinham sequestrado. Não fugi com o computador. Não parti nenhum vidro com a minha bicicleta ou outro objeto", acrescentou, considerando que as acusações visaram "manchar" o seu bom nome.



As polémicas notas da reunião e a informação classificada





O atraso no envio das notas é, segundo o Ministério das Infraestruturas, a razão para o despedimento. Mas Frederico Pinheiro contesta: "Não me atrasei em momento algum, cumpri o prazo acordado", designadamente com a chefe de gabinete.



Frederico Pinheiro disse ainda que só lhe foi dito que tinha de entregar as notas que tirou da reunião preparatória da audição da CEO da TAP em janeiro, com o grupo parlamentar do PS, depois de ter comunicado que se fosse chamado à comissão de inquérito iria falar sobre elas.



Questionado sobre se antes disso lhe tinham dado ordens para as omitir, o antigo adjunto afirmou que "essa indicação foi dada pela chefe de gabinete na presença do ministro".



Relativamente ao seu acesso a informação classificada, o antigo adjunto recordou que "foram desencadeados a pedido do Ministério das Infraestruturas diversos meios do Estado para recuperar o computador que usava como meio de trabalho", o qual "continha documentos pessoais, fotos de família e amigos", além de documentos do seu doutoramento e notas de trabalho.



Justificou assim o facto de ter levado o computador para casa, antes de se disponibilizar "para entregar voluntariamente o computador", afirmou Frederico Pinheiro, que lamenta ainda ninguém lhe ter entregado o backup do trabalho.



As reuniões preparatórias com a CEO da TAP