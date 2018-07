Acções da PSA disparam para máximos de sete anos com recuperação da Opel

O grupo francês PSA viu as suas receitas crescerem 40% impulsionado pela melhoria das contas da Opel. As acções estão em máximos de 2011.

A Opel voltou aos lucros um ano após ter passado para as mãos do grupo francês PSA, o que surpreendeu os analistas. No total, as receitas da empresa francesa atingiram os 38,6 mil milhões de euros no primeiro semestre deste ano, mais 40,1% face ao mesmo período do ano passado, o que levou as acções para máximos de sete anos. Os lucros atingiram os 1,7 mil milhões de euros.





"A nossa agilidade e forte foco na execução mantém-se um forte activo para atingir as nossas metas", assinala.









Jose Asumendi, numa nota citada pela Bloomberg. De acordo com a Reuters, os resultados superaram em grande medida as expectativas dos analistas.



Anteriormente,



Para este ano o grupo francês antecipa um mercado de automóvel "estável" na Europa e um crescimento de 4% na América Latina, 10% na Rússia e 2% na China.



(Notícia actualizada corringindo o valor das receitas/lucros) "Esta é simplesmente a reviravolta mais rápida que eu vi na indústria automóvel em muitos anos", referiu o analista da JP Morgan,Após estes resultados terem sido noticiados, as acções da empresa francesa subiram mais de 10%, impulsionando o sector automóvel na Europa. Neste momento as acções valorizam 9,64% para os 22,40 euros, um máximo de 2011.Anteriormente, a empresa já tinha anunciado que bateu um recorde de vendas mundiais. As vendas aumentaram 38% no primeiro semestre, sendo que na Europa as vendas dispararam 61,5% e no mercado português subiram 49%.Para este ano o grupo francês antecipa um mercado de automóvel "estável" na Europa e um crescimento de 4% na América Latina, 10% na Rússia e 2% na China.(Notícia actualizada corringindo o valor das receitas/lucros)

"O grupo demonstra desde 2014 a sua capacidade recorrente de aumentar a rentabilidade global, a eficiência e o volume, apesar dos fortes ventos contrários", afirma o português Carlos Tavares, o 'chairman' do grupo PSA, em comunicado Na nota de imprensa sobre os resultados, Tavares faz questão de elogiar as equipas do Opel Vauxhall por terem entregue "bons resultados". Durante o tempo em que esteve na General Motors, a Opel nunca teve lucros durante quase duas décadas, segundo a Bloomberg. Com o corte de custos e de postos de trabalho, a marca lucrou 502 milhões de euros no primeiro semestre deste ano.