Acesso ao Twitter interrompido por problemas técnicos

Leia Também Aplicações do Facebook revelam falhas de acesso alguns dias depois do apagão

O acesso ao Twitter esteve interrompido esta madrugada para alguns utilizadores que não conseguiram iniciar a sessão na rede social ou consultar determinadas contas.O site Downdetector identificou até cerca de dez mil relatos de utilizadores com problemas em usar o Twitter, com um pico por volta das 00:35.Jornalistas da agência de notícias France-Presse (AFP), nos Estados Unidos e na Ásia, relataram ter dificuldade em aceder às contas da plataforma.A falha técnica surge numa altura sensível para o Twitter, que tem estado em tumulto desde que foi comprado no final de outubro por Elon Musk. O empresário que dispensou vários funcionários, incluindo pessoal da manutenção técnica da rede social.Fora dos Estados Unidos, o número de utilizadores que não conseguiu aceder ao Twitter variava entre algumas centenas a vários milhares, escreveu a AFP.Segundo o DownDetector, a interrupção terá afetado principalmente os utilizadores do Twitter que acediam à plataforma através de uma página da web. Cerca de 10% das reclamações registadas diziam respeito a utilizadores de aplicações móveis.A causa das interrupções ainda não é conhecida, mas de acordo com o observatório NetBlocks, estas são interrupções internacionais e "não ligadas a perturbações ou filtragens domésticas da internet".