Aplicações do Facebook revelam falhas de acesso alguns dias depois do apagão

Utilizadores do Instagram, WhatsApp e Messenger não conseguiram aceder às redes sociais pelas 20:50 (hora de Lisboa), de acordo com o portal que controla os problemas e falhas de serviços 'online', Downdetector.O Facebook já confirmou as interrupções, que surgem cinco dias depois do apagão de cerca de seis horas e meia."Estamos conscientes de algumas pessoas e empresas têm dificuldade em aceder aos produtos do Facebook. Estamos a trabalhar para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", disse um porta-voz da empresa numa mensagem enviada a agência de notícias AFP.Na segunda-feira, as redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp registram problemas a nível mundial.De acordo com a agência EFE, utilizadores de países como os Estados Unidos, México, França, Roménia, Noruega, Geórgia, Grécia registaram no portal Downdetector que estavam a ter problemas.Em Portugal, os problemas começaram a ser sentidos sensivelmente desde as 16:30 (hora de Lisboa), constatou a agência Lusa relativamente ao Facebook e Instagram.