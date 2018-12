Actividade dos serviços cresce ao pior ritmo desde Março

O volume de negócios no sector dos serviços cresceu 4,8%, em Outubro, face ao mesmo mês do ano passado, o aumento mais fraco desde Março.

O crescimento do volume de negócios no sector dos serviços em Portugal desacelerou, em Outubro, pelo terceiro mês consecutivo, com a subida homóloga mais fraca desde Março.

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), revelados esta quarta-feira, 12 de Dezembro, o volume de negócios nos serviços aumentou 4,8%, em Outubro, face ao mesmo mês do ano passado, o que representa a subida mais baixa em sete meses. Em Setembro, o avanço foi de 5%.

Este "abrandamento foi particularmente influenciado pelo comércio por grosso, reparação de veículos automóveis e motociclos", que passou de um crescimento homólogo de 5,8%, em Outubro, para 5,1%, em Setembro, de acordo com os dados do INE.

No mesmo sentido, o alojamento, restauração e similares viu o seu crescimento desacelerar 1,4 pontos percentuais para 3,8%, contribuindo para o abrandamento do índice geral.

Na comparação em cadeia, ou seja em relação ao mês anterior, o volume de negócios nos serviços desceu 0,2%, naquele que foi já o segundo mês consecutivo de quebras.

Tanto o emprego como as remunerações no sector cresceram abaixo do volume de negócios, com subidas homólogas de 1,5% e 3%, respectivamente.