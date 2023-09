Affidea reforça investimento em Portugal com compra de clínica em Vila Franca de Xira

Leia Também Affidea reforça investimento em Portugal com compra de clínicas em Évora e no Algarve

A Affidea reforçou a expansão em Portugal com a aquisição da clínica Ecorad, em Vila Franca de Xira, depois de, em julho, ter comprado a Clínica do Coração do Alentejo, em Évora, e a clínica RA - Radiologia, em Albufeira.Em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, a gigante europeia deprestação de exames de diagnóstico, serviços de ambulatório e clínicas especializadas em cuidados oncológicos e ortopedia, diz que a mais recente aquisição está "alinhada com o objetivo estratégico de reforçar a presença geográfica da Affidea em Portugal", onde conta atualmente com 25 clínicas, três laboratórios de análises clínicas e mais de 400 postos de colheitas.A Ecorad, com mais de 30 anos de história, oferece serviços de diagnóstico como ressonâncias magnéticas, tomografias computorizadas, ecografias ou raios-X, dispondo de acordos com várias entidades públicas e privadas."A aquisição da clínica Ecorad concretiza um nosso desejo de longa data, de juntar ao nosso grupo esta clínica e os seus profissionais que se distinguem pela exigência e qualidade de serviço clínico. Estamos muito entusiasmados para juntos, trabalharmos para a constante melhoria dos cuidados de saúde prestados nas unidades Affidea a mais de 1,5 milhões de utentes/ano", diz o CEO Affidea Portugal, Miguel Santos, citado na mesma nota.Com esta aquisição, a Affidea Portugal reforça a sua equipa passando a contar com mais de 1.600 colaboradores. "Não só as capacidades clínicas da Affidea saem reforçadas, mas também o seu compromisso em disponibilizar aos pacientes e médicos prescritores em todo país uma equipa de profissionais de saúde altamente especializadas", enfatiza o grupo.Fundado em 1991, o grupo conta com 322 centros médicos, distribuídos por 15 países, atendendo mais de 12 milhões de pacientes anualmente.