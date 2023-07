Affidea reforça investimento em Portugal com compra de clínicas em Évora e no Algarve

de serviços de imagiologia e serviços de tratamento oncológico, comprou mais duas clínicas em Portugal. Desta vez, em Albufeira e em Évora.

serviços de imagiologia e tratamento oncológico detalha ainda que destas compras resulta um aumento de 80 profissionais na sua equipa.

Guy Blomfield

, CEO da Affidea Group, na mesma nota.

A Affidea, gigante europeia"A Affidea anuncia a aquisição da clínica Radiologia de Albufeira e da clínica do Coração do Alentejo. Com este movimento estratégico, a Affidea entra na região do Algarve, ao mesmo tempo que expande a sua presença em Évora, onde já detém uma clínica que disponibiliza exames de diagnóstico por imagem e um vasto leque de serviços ambulatório, incluindo consultas especializadas e cirurgia", refere a empresa num comunicado.Estas duas novas aquisições, explica a empresa, "está alinhada com o objetivo estratégico de ampliar o portfólio de serviços clínicos, respondendo às necessidades das comunidades locais, ao mesmo tempo que expande a sua presença geográfica em todo o país". A empresa deNo total, são 23 as clínicas e três os laboratórios da Affidea em território nacional - onde a empresa quer continuar a crescer. "Estamos entusiasmados por expandir ainda mais a nossa presença em, um mercado com imenso potencial", refere



"Estas aquisições são mais uma evidência do nosso compromisso em prestar serviços de saúde de elevada qualidade e de reforçar a nossa posição no mercado nacional", acrescenta Miguel Santos, CEO da Affidea Portugal.