Gigante europeia Affidea compra clínicas em Almada e na Costa da Caparica

Com a aquisição das duas clínicas na Margem Sul do Tejo, a Affidea passa a contar com 19 clínicas em Portugal.



DR Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 16:31







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante



A Affidea comprou a Clínica Nuno Álvares, localizada em Almada, e a Clínica de Santa Mafalda, na Costa da Caparica. Ambas as clínicas operam há mais de 30 anos.



Com estas aquisições, a Affidea passa a contar com 19 clínicas, três laboratórios e mais de três centenas de postos de recolha de sangue.



A nível global, a Affidea está presente em 15 países com mais de 300 centros clínicos. A Affidea, gigante europeia de serviços de imagiologia e serviços de tratamento oncológico, comprou duas clínicas em Portugal, anunciou esta segunda-feira, 4 de julho, a empresa num comunicado em que revela ainda a compra de dois centros na Roménia e três centros em Espanha. Os valores das operações não foram revelados.A Affidea comprou a Clínica Nuno Álvares, localizada em Almada, e a Clínica de Santa Mafalda, na Costa da Caparica. Ambas as clínicas operam há mais de 30 anos.Com estas aquisições, a Affidea passa a contar com 19 clínicas, três laboratórios e mais de três centenas de postos de recolha de sangue.A nível global, a Affidea está presente em 15 países com mais de 300 centros clínicos. Saber mais Affidea Almada Costa da Caparica

Gigante europeia Affidea compra clínicas em Almada e na Costa da Caparica









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Gigante europeia Affidea compra clínicas em Almada e na Costa da Caparica O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar