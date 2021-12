Alemã Enercon vai contratar 150 pessoas para o portuense POP

"Mantendo o seu compromisso com a qualidade da mão-de-obra em Portugal, a Enercon vai alargar a sua presença no país com a abertura de um escritório na cidade do Porto - Centro de Serviços Partilhados Empresariais Enercon", anunciou a gigante alemã do setor eólico, em comunicado, esta quinta-feira, 9 de dezembro.





Localizado no edifício Porto Office Park (POP), na zona da Boavista, o novo espaço "terá capacidade para 150 postos de trabalho qualificados", estando prevista a sua inauguração no início do segundo trimestre do próximo ano, avança o grupo germânico.

O fabricante alemão de aerogeradores Enercon, que já emprega em Portugal cerca de 1.500 pessoas, sobretudo em Viana do Castelo, onde opera duas fábricas, e em diversas estações de serviço em todo o país para manutenção e apoio a vários parques eólicos, pretende, para já contratar cerca de 130 pessoas para o seu novo escritório no Porto.

"O recrutamento começou durante o verão de 2021 e a previsão é que durante 2022 seja formada uma equipa composta por cerca de 130 talentos, principalmente nas áreas de finanças, engenharia eólica, pesquisa e desenvolvimento, compras globais, TI, logística, gestão de projetos, vendas e pós-venda", detalha a Enercon, que se apresenta como "líder de mercado, com 52% da energia eólica instalada em Portugal".

Com este novo espaço, a Enercon explica que "procura diversificar as suas localizações e aproximar-se de um mercado de trabalho mais diversificado, apostando na maior proximidade com os seus principais clientes, alianças com campus universitários e diversas entidades ligadas ao desenvolvimento de projetos na área da energia eólica".





"A Enercon é uma das pioneiras da energia eólica ‘onshore’ e líder de mercado em Portugal, oferecendo a todo o mundo aerogeradores produzidos em Portugal há mais de 10 anos. Tenho muito orgulho nas conquistas da nossa equipa e a decisão de alargar o nosso compromisso foi muito natural e baseada em experiências sólidas. Estou ansioso por receber novos jovens talentos na nossa equipe e, assim, alcançar os nossos ambiciosos objetivos", enfatiza Micha Strauss, responsável da Enercon pela Região Sul da Europa e América Latina.





O POP, acrónimo de Porto Office Park, é um complexo de escritórios promovido pela Holding Violas Ferreira, (HVF), num investimento de cerca de 100 milhões de euros, que ocupa o espaço da antiga estação de recolha de autocarros da Carcereira da STCP, delimitados pela Avenida Sidónio Pais e as ruas João Araújo Correia, Tenente Valadim e Pedro Hispano, na zona portuense da Boavista.