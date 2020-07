Algoritmo português avalia responsabilidade social das empresas

"Impact Rookie", ainda com muito trabalho pela frente? "Impact Creator", com vários tópicos ainda para aperfeiçoar? Ou "Impact Advocate", no topo da pirâmide das empresas com melhores práticas em responsabilidade social? Um novo algoritmo desenvolvido em Portugal – e com lançamento previsto também no mercado brasileiro – propõe avaliar o desempenho das empresas nesta área e fornecer dicas para que atinjam um "maior impacto social corporativo".



Criada pelo IES – Social Business School, uma escola de negócios focada em inovação social, em colaboração com a plataforma comunitária eSolidar, esta ferramenta propõe-se, entre outros, a analisar o modelo de negócio, a cultura da empresa, o impacto da cadeia de valor, as políticas de governance, os recursos humanos, o envolvimento com "stakeholders" ou o comportamento ambiental, além de avaliar as oportunidades das empresas para gerarem impacto a este nível.





Garantimos às empresas uma forma simples e intuitiva de avaliarem o seu posicionamento neste domínio e oferecemos uma forma de reajustarem a sua estratégia e negócio aos grandes desafios dos nossos tempos. Carlos Azevedo, CEO do IES - Social Business School

Na base deste algoritmo está um questionário online com 15 perguntas de escolha múltipla , que demora cerca de cinco minutos a ser respondido, sendo o resultado enviado por e-mail num prazo máximo de 24 horas. Os promotores da iniciativa prometem apresentar não só um relatório de diagnóstico, mas também uma espécie de plano estratégico de responsabilidade social corporativa. E disponibilizam-se para uma reunião posterior de "aperfeiçoamento" desse programa.

Carlos Azevedo, presidente executivo do IES - Social Business School, que foi fundada há mais de uma década e está sediada em Lisboa, fala num comunicado de imprensa de "uma forma simples e intuitiva de [as empresas] avaliarem o seu posicionamento neste domínio" e também numa "forma de reajustarem a sua estratégia e negócio aos grandes desafios" atuais.



"Estamos felizes em oferecer às empresas portuguesas conteúdo relevante e uma nova forma destas conseguirem visionar o seu potencial para uma nova geração de impacto social", acrescenta Rui Ramos, líder da eSolidar, uma plataforma solidária criada há seis anos em Portugal que oferece também uma solução para marcas nesta área da responsabilidade social e atua no Brasil, Reino Unido e Estados Unidos.





O lançamento oficial desta ferramenta de diagnóstico será feito num "webinar" agendado para 5 de agosto ás 15:00 , que terá também a presença de Eduardo Moura, diretor adjunto da área de sustentabilidade na EDP. Em discussão vai estar também a evolução da própria responsabilidade social e "a importância da análise das ações de impacto para perceber a eficácia e conexão com os interesses comerciais do negócio".