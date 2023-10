Aliansce Sonae vende participação em mais dois centros comerciais no Brasil por 55 milhões

A Aliansce Sonae Shopping Centers (ALLOS) continua a desinvestir em centros comerciais no Brasil. De acordo com um comunicado ao regulador brasileiro, enviado na segunda-feira, foi celebrando um memorando de entendimento para a venda da totalidade das participações no Boulevard Shopping Campos (Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro) e no Santana Parque Shopping (São Paulo), de 75% e 36,7%, respetivamente.

A venda rende à ALLOS 297,9 milhões de reais (cerca de 55 milhões de euros, ao câmbio atual).

"O ganho de capital gerado nas transações será integralmente compensado através de prejuízo fiscal corrente. O valor deverá ser recebido na data de superação das condições precedentes, em parcela única, à vista e em dinheiro", indica a empresa, em comunicado.



A ALLOS sublinha que estes desinvestimentos "reforçam a capacidade" da empresa "em realizar transações que gerem valor para o acionista, com a busca constante por oportunidades de otimizar a alocação de capital da companhia".



Esta não é a primeira vez que a ALLOS vende participações em centros comerciais no Brasil. Em setembro desfez-se de 20% do Plaza Sul Shopping, em São Paulo, por 120 milhões de reais (23 milhões de euros ao câmbio atual).



A Aliansce Sonae, recorde-se, resulta de uma fusão entre a Aliansce Shopping Centers e a Sonae Sierra Brasil, realizada em junho de 2019, operação que recebeu luz verde do conselho de administração da Sonae Sierra Brasil em agosto do mesmo ano.



Na altura, em comunicado enviado ao regulador de mercado, a Sonae Sierra Brasil indicava que a transação permitiria "criar o maior operador de centros comerciais do Brasil, com 1,4 milhões de m2 de ABL sob gestão, através da combinação de dois portefólios complementares com um total de 40 centros comerciais".



Entretanto, já este ano, a Aliansce Sonae Shopping Centers (ALLOS) nasceu após a fusão da Aliansce Sonae com a brMalls.