Sonae Educação premeia NoCode Institute e EKUI com 99 mil euros

O já falecido empresário Belmiro de Azevedo promoveu um forte investimento na Educação e na formação, precisamente por considerar que o seu próprio percurso só foi possível devido às oportunidades que teve para desenvolver o seu potencial através dos estudos, tendo à frente da Sonae promovido iniciativas que extravasaram o próprio grupo, como a criação da EDULOG, um "think tank" dedicado à Educação, e o Colégio Efanor, em Matosinhos, que surge no topo do ranking das escolas em Portugal.

Entretanto, em maio passado, o grupo controlado pela família Azevedo lançou o Prémio Sonae Educação, no valor de 100 mil euros, com "o objetivo de facilitar o acesso e promover a inovação no ensino em Portugal".

De entre as mais de 400 candidaturas propostas à primeira edição do Prémio Sonae Educação, a dona do Continente distinguiu os projetos apresentados pelo NoCode Institute e pela EKUI, que "receberam apoios de 50 mil e 49 mil euros, respetivamente, que correspondem à totalidade dos valores solicitados nas suas candidaturas", explica a Sonae, em comunicado.





O NoCode Institute concorreu com uma plataforma digital que "tem a missão de requalificar e relançar carreiras de profissionais em risco pela economia digital", propondo-se "democratizar as competências de construção de software através da programação visual".

A EKUI (acrónimo para Equidade, Knowledge, Universalidade e Inclusão) é um projeto que "visa eliminar barreiras na comunicação linguística", tendo como objetivo "permitir que crianças, jovens e adultos, independentemente das respetivas necessidades especiais, possam universalmente compreender-se uns aos outros".

Uma comunicação que, explica, "é concretizada através de uma metodologia de alfabetização e reabilitação inclusiva, que combina quatro formas de comunicação: a gráfica, o braille, a língua gestual e o alfabeto fonético".





"Belmiro de Azevedo foi um exemplo de como a aprendizagem e o conhecimento são um poderoso elevador social"





"A Sonae tem uma ligação histórica com a Educação e o engenheiro Belmiro de Azevedo foi um exemplo de como a aprendizagem e o conhecimento são um poderoso elevador social. Esta é a nossa inspiração para o Prémio Sonae Educação: queremos estimular novos modelos de educação, que possibilitem abordagens disruptivas, escaláveis e que impactem positivamente a sociedade. É com orgulho que apoiamos os vencedores da primeira edição, projetos inovadores e inclusivos que abrangem diversas fases do ciclo de aprendizagem", afirma João Günther Amaral, membro da comissão executiva da Sonae e presidente do júri do prémio.

Além de João Günther Amaral, o júri do Prémio Sonae Educação era composto por David Justino, da Fundação Belmiro de Azevedo e membro do conselho EDULOG; Inês Sequeira, fundadora e diretora da Casa do Impacto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; Neuza Pedro, investigadora no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa; e Pedro Cunha, diretor da Direção Geral de Educação.

Para chegar aos projetos vencedores, o júri analisou mais de 400 candidaturas diruptivas e inovadoras, resultando em 10 finalistas:

Na lista dos 10 finalistas, além dos dois vencedores, estavam a Associação Academia do Johnson Semedo, com o projeto "Construir o futuro de mão em mão"; a Associação de Escolas 20 - Segunda Oportunidade com "INCLUD-ED 20"; a Associação Pontinclusiva com "Português A0 – A língua como ponte"; a Brother in Arms com "iMAGINE by DiVERGE"; o Instituto de Desenvolvimento e Inclusão Social – IDIS com "Jovens à Obra 2.0 – Da Escola à Oficina"; a Maker Toolbox, Lda com "The Inventors"; a Social Innovation Sportshub Associação com "Campeões na Escola"; e a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa (Centro Regional de Braga) com "Hands_UP_4_Inclusion".