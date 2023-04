Amazon lança-se na corrida da inteligência artificial

Para já, não há planos para lançar uma ferramenta como o Para já, não há planos para lançar uma ferramenta como o Bard , da Google, ou o ChatGPT , da Microsoft em parceria com a OpenAI.

Numa altura em que a Inteligência Artificial (IA) domina as atenções no mundo da tecnologia, a Amazon anunciou que também está na corrida, a par da Microsoft e da Google.A plataforma de e-commerce anunciou na quinta-feira um novo serviço chamado Amazon Bedrock, que permite a outros negócios criar tecnologias assentes em IA. O serviço permitirá aos clientes da Amazon ter acesso aos próprios modelos de linguagem da empresa, os Titan, mas também disponibilizará outros, de diferentes empresas.Os dois grandes modelos de linguagem da Amazon - Titan - foram treinados para resumir conteúdo, escrever rascunhos e interagir em sessões abertas de perguntas e respostas. Haverá um período de experiência, em vigor desde quinta-feira, em que os clientes da Amazon Web Services - unidade de serviços de computação em "cloud" da empresa - podem inscrever-se para aceder a estas ferramentas.O CEO da Amazon, Andy Jassy, definiu a Inteligência Artificial como um dos pontos estratégicos da empresa, afirmando que esta será capaz de "transformar e melhorar todas as experiências virtuais dos clientes".Este anúncio acontece numa altura em que a empresa leva a cabo uma série de despedimentos, numa tentativa de reduzir custos. A primeira ronda teve início em novembro, seguindo-se uma nova em janeiro e os alertas para uma terceira em março. No total, a gigante norte-americana quer eliminar cerca de 27 mil postos de trabalho.O anúncio da entrada na corrida da inteligência artificial deu gás em bolsa à Amazon, com as ações a subirem 4,67% para os 102,40 dólares. Desde o início do ano a empresa valorizou 21,9% para uma capitalização bolsista de 1,05 mil milhões de dólares.