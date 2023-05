Multimilionários lideram investimentos em inteligência artificial

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os investidores com as maiores fortunas do mundo estão a aumentar a exposição a empresas que beneficiem do "boom" da inteligência artificial. Tal terá acontecido de forma mais notória no primeiro trimestre do ano, de acordo com resultados dos veículos de investimento de vários dos mais ricos do mundo, consultados pela Bloomberg.



...