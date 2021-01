Amorim erradica o mofo TCA e derrota os inimigos da cortiça

A maior corticeira do mundo garante que tem agora novas tecnologias que permitem eliminar, em todas as suas rolhas, o cheiro e sabor a mofo no vinho, o inimigo maior que chegou a ameaçar a sobrevivência de uma indústria em que Portugal é líder mundial. António Rios Amorim promete “ganhos de quota”.

