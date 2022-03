Amorim leva “produção ao limite” com rublo na sombra

Fechado o último exercício com vendas recorde de 838 milhões de euros, tendo arrancado o novo ano com a compra de metade do grupo italiano Saci, o presidente da maior empresa de transformação de cortiça do mundo encara 2022 “com otimismo”, ainda que reconheça que “alguns riscos externos poderão impactar” a sua atividade.

