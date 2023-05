Apoio do PT2020 anulados em 391 empresas por falta de execução dos projetos

Leia Também Governo garante execução dos Fundos do Portugal 2020 para as regiões até ao fim do ano

O Boletim Trimestral do Portugal 2020 revela que o número de empresas apoiadas pelo PT2020 está a diminuir desde há seis meses, sobretudo devido situações de "anulações/revogações". No primeiro trimestre de 2023 foram 391 as empresas que viram assim anulados os apoios comunitários que já tinham recebido, revela o ECO Isto porque as autoridades de gestão dos incentivos às empresas estão há pelo menos nove meses consecutivos a anular projetos sem execução. Ao todo, já foram libertados pelo menos 505 milhões de euros, sendo que 135 milhões foram apenas de janeiro a março deste ano.No quarto trimestre de 2022 foram apoiadas menos 83 do que nos três meses anteriores e no primeiro trimestre este número subiu para 391 empresas. Recuando ainda mais, no segundo trimestre de 2022, 181 empresas também perderam apoio comunitário, devido "a anulações/revogações".O Boletim Trimestral mostra também que as anulações de incentivos a empresas acontecem em todos os programas operacionais, do Compete, ao PO Regionais do Continente e Madeira. Só o PO Açores apoiou mais uma empresa. O PO Norte foi o que anulou mais apoios (148), seguido do Centro (75).Estas anulações podem surgir por três razões: o projeto não cumpriu as regras definidas no contrato assinado aquando da atribuição do incentivo comunitário; a empresa desistiu de levar o projeto por diante com apoios de Bruxelas (a empresa até pode continuar a desenvolver o projeto, mas sem verbas do quadro comunitário); houve uma revisão da ambição do projeto.