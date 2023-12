Após saída do Credit Suisse, Horta Osório desdobra-se em empresas portuguesas

Leia Também Warburg Pincus "pesca" Horta Osório para comprar Meo

saiu no início de 2022 pela "porta pequena" do, na sequência de uma violação das regras sobre a covid-19. Desde então, o antigo banqueiro assumiu cargos na administração de diversas empresas portuguesas em setores que vão do farmacêutico aos media.Aos 59 anos, Horta Osório é "chairman" da, cargo que assumiu ainda em 2021 substituindo Luís Portela. O ex-banqueiro é ainda vice-presidente da, dona da SIC, e integra o "board" do. O antigo banqueiro integra ainda o conselho de administração da, presidido por Leonor Beleza.A ligação à banca continua a marcar a vida do gestor, tendo em julho passado a ser consultor do italiano Mediabanca. Horta Osório é igualmente consultor do fundo Cerberus.Horta Osório é um dos "habitués" da lista dos Mais Poderosos do Negócios . Desde a primeira edição, em 2010, apenas não entrou no rol dos 50 mais poderosos em 2011 e 2020.