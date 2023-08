Horta Osório é presidente não executivo do conselho de administração da Bial desde 2021, tendo substituído Luís Portela. Trabalha com o CEO António Portela.

António Portela Horta Osório é presidente não executivo do conselho de administração da Bial desde 2021, tendo substituído Luís Portela. Trabalha com o CEO António Portela.

O "chairman" e fundador do grupo Impresa apostou em Horta Osório para vice-presidente do conselho de administração da companhia.

Francisco Pinto Balsemão O "chairman" e fundador do grupo Impresa apostou em Horta Osório para vice-presidente do conselho de administração da companhia.