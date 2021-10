Aposta do Totoloto sobe de 0,90 para 1 euro. Valor do primeiro prémio também aumenta

Leia Também Totoloto e Totobola passam a dar prémios mais altos a partir de amanhã

O preço de uma aposta simples no Totoloto vai subir de 0,90 euros para 1 euro, um aumento que terá efeito a partir da próxima semana. Em contrapartida, o primeiro prémio passa a poder ultrapassar o atual valor mínimo de 1 milhão de euros.A alteração dos preços deste jogo, explorado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, foi publicada em Diário da República esta sexta-feira, 15 de outubro, e surge na sequência das alterações feitas recentemente ao Totoloto e ao Totobola, que, desde o mês passado, passaram a dar prémios mais altos A portaria agora publicada procede, assim, à "atualização do preço da aposta", para além de permitir que o fundo destinado a garantir um montante mínimo para o primeiro prémio seja, também, utilizado para aumentar o valor do primeiro prémio ou de outras categorias de prémios a concurso".Assim, "da importância para prémios, 10% destinam-se à constituição e manutenção de um fundo que garanta o valor mínimo de 1 milhão de euros para o primeiro prémio". Este fundo irá ainda assegurar, quando necessário, o direito ao pagamento dos prémios da categoria especial "Número da Sorte". E poderá, por fim, ser utilizado para aumentar o valor do primeiro prémio ou de outras categorias de prémios a concurso, "quando o Departamento de Jogos assim o determine".Hoje, o valor mínimo do primeiro prémio do Totoloto já é de 1 milhão de euros. Contudo, atualmente, não estava ainda definido que o fundo destinado a garantir este prémio pudesse ser utilizado para aumentá-lo.Estas alterações entram em vigor no dia seguinte à sua publicação e produzem efeitos a partir do concurso n.º85 do Totoloto, que irá decorrer no próximo sábado, dia 23 de outubro.