Prémios de Totoloto e Totobola vão ser reforçados para estancar perda de jogadores

Atualmente, são destinadas a prémios nestes dois jogos sociais 60% das receitas de cada concurso, um valor que passará a ser de 65%.Adicionalmente, será ainda permitido que o fundo que "garante um montante mínimo para o primeiro prémio nos sorteios do Totoloto e assegura, quando necessário, o direito ao pagamento dos prémios de uma categoria especial de prémios nos respetivos concursos" possa ser utilizado para "incrementar o valor do primeiro prémio ou de outras categorias de prémios a concurso", assinala o comunicado.

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o reforço do peso nas receitas dos jogos sociais Totoloto e Totobola que são afetas ao pagamento de prémios aos apostadores. O objetivo é tornar estes jogos mais atrativos e travar a perda dos últimos anos de jogadores para "rivais" como o Euromilhões e o Placard.Em comunicado, o Governo informa que o decreto-lei aprovado "altera as regras relativas à organização e exploração dos concursos de apostas mútuas «Totobola» e «Totoloto» e estabelece novas percentagens relativas às importâncias destinadas a prémios nos jogos sociais do Estado".