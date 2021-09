Totoloto e Totobola passam a dar prémios mais altos a partir de amanhã

Leia Também Prémios de Totoloto e Totobola vão ser reforçados para estancar perda de jogadores

Leia Também Só casinos online escapam a março negro para setor do jogo

A partir desta terça-feira, os prémios do Totoloto e do Totobola serão mais elevados. A medida, anunciada no final do mês passado e agora publicada em Diário da República, destina-se a tornar estes jogos mais atrativos, numa altura em que têm perdido jogadores para rivais como o Euromilhões e o Placard.Em causa está o aumento do peso das receitas destes jogos que serão afetas ao pagamento de prémios aos apostadores. Atualmente, 60% das receitas de cada concurso são destinadas aos prémios do Totoloto e do Totobola, uma percentagem que será aumentada para 65%."Com a presente alteração legislativa visa-se redefinir os limites das percentagens a afetar à integração de prémios de cada um dos jogos, cujo limite máximo passa a ser de 65% da receita de cada concurso", pode ler-se no diploma publicado em Diário da República esta segunda-feira, 6 de setembro.Para além deste reforço, a alteração legislativa vem permitir que o fundo que garante um montante mínimo para o primeiro prémio nos sorteios do Totoloto "possa igualmente ser utilizado para incrementar o valor do primeiro prémio ou de outras categorias de prémios a concurso"."Pretende-se, assim, por um lado, dinamizar o jogo e, por outro, promover uma gestão mais eficiente do fundo para prémios", refere o diploma.As novas regras entrarão em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.