Apple aposta na música clássica com compra de empresa de streaming Primephonic

O anúncio da gigante tecnológica Apple é música para os ouvidos dos fãs de sons clássicos. O serviço de streaming Primephonic é a nova aquisição da dona do iPhone que promete aos assinantes do Apple Music "uma experiência de música clássica significativamente melhorada, começando com listas de reprodução Primephonic e conteúdo de áudio exclusivo".



Criada há três anos, a Primephonic é um serviço especializado no nicho da música clássica e oferece uma "qualidade de áudio premium, funcionalidades de pesquisa e navegação optimizadas, recomendações de especialistas e detalhes contextuais no repertório", de acordo com informações divulgadas em comunicado. Os termos do negócio não foram conhecidos.



A Primephonic já não está disponível para novos assinantes e ficará offline a partir de 7 de setembro. Já os assinantes atuais da Primephonic terão seis meses gratuitos de Apple Music, com "acesso a centenas de milhares de álbuns clássicos".



"Trazer o melhor da Primephonic para os assinantes da Apple Music é um grande desenvolvimento para a indústria da música clássica", diz Thomas Steffens, co-fundador e CEO da Primephonic, citado em comunicado. "Os artistas adoram o serviço Primephonic e agora podemos unir-nos à Apple para oferecer a melhor experiência possível a milhões de ouvintes".

Leia Também DJ Apple Music revela que paga $0,01 por cada stream de música aos artistas



Mas a aposta da tecnológica de Tim Cook não fica por aqui. No próximo ano a Apple Music planeia lançar uma aplicação dedicada à música clássica combinando a interface da Primephonic com outros recursos adicionais.