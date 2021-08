Apple explora comunicação por satélite para o iPhone em casos de emergência

Leia Também Apple aposta na música clássica com compra de empresa de streaming Primephonic

Da agenda de setembro consta, habitualmente, uma apresentação da Apple, onde os novos modelos da linha iPhone têm um papel central. Ainda sem uma data oficial para o evento deste ano, sucedem-se as notícias sobre as novas funcionalidades dos próximos iPhone. Ao que a Bloomberg apurou, a empresa quer introduzir nos novos equipamentos ferramentas de satélite, com o intuito de comunicar em situações de emergência.A informação a que a agência teve acesso aponta para que a Apple esteja a desenvolver pelo menos duas funcionalidades nesta área, incluindo o recurso a redes de satélite. A ideia é que, mesmo que não exista rede de telemóvel disponível, um utilizador possa comunicar através de mensagem de texto ou conseguir falar com serviços de emergência.Em 2019, a Bloomberg já havia avançado que a Apple estava a explorar este tipo de conceito há pelo menos dois anos. Mas, desde então, este tipo de funcionalidade não tem sido mencionada pela empresa.Na habitual antecipação ligada à apresentação de outono da Apple, o analista Ming-Chi Kuo, um dos mais conhecidos no que toca a revelar novidades sobre a tecnológica, deu força às especulações sobre a comunicação por satélite no iPhone. Segundo este analista, existe a possibilidade de o próximo telefone da marca funcionar também num espectro que é detido pela Globalstar - a mesma empresa de comunicações por satélite que trabalha com a Starlink, um dos projetos de Elon Musk. As notícias sobre uma possível ligação à Apple levaram as ações da Globalstar a disparar 65% esta segunda-feira, para 2,35 dólares.Para funcionar nesse espectro, o telefone precisará de um componente diferente. De acordo com a Bloomberg, é pouco provável que as ferramentas viradas para situações de emergência estejam prontas já para o próximo iPhone, que sucederá ao iPhone 12. No melhor dos cenários, de acordo com as fontes da agência, estas funcionalidades só estarão prontas no próximo ano.Como sempre, estas informações que chegam a conta-gotas sobre os próximos planos da Apple poderão ser alvo de mudanças. A Bloomberg menciona que a ferramenta para envio de mensagens de texto por satélite poderá ser integrada na aplicação de mensagens, numa espécie de terceiro protocolo entre uma SMS e uma iMessage.Já a segunda ferramenta, estará destinada a situações de emergência maiores, como desastres de avião ou incidentes em navios. A ideia, neste caso, é que seja possível dar informação a terceiros sobre uma situação de crise: será o próprio telefone a questionar qual o tipo de emergência.À semelhança de alguns serviços da Apple, estas comunicações, caso sejam lançadas, estarão dependentes da disponibilidade de satélites e ainda das leis locais.